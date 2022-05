UCRAINA La Finlandia chiede ufficialmente di entrare nella Nato: "la minaccia nucleare è seria" All'Azovstal gli uomini "hanno perso le speranze e si preparano alla battaglia finale"

La Finlandia chiede ufficialmente di entrare nella Nato: "la minaccia nucleare è seria".

La Finlandia ha chiesto ufficialmente l'ingresso nella Nato: "E' una nuova era si apre", dice il presidente Niinisto. Per la premier Sanna Marin "la minaccia nucleare è molto seria, non possiamo più credere che ci sarà un futuro di pace accanto alla Russia restando da soli". La Svezia dovrebbe fare domanda martedì. Sembrerebbe superato il no della Turchia, che chiede però di interrompere il sostegno al Pkk. Il segretario generale della Nato Stoltenberg si dice "fiducioso" ed assicura "garanzie di sicurezza a Svezia e Finlandia anche nel periodo di candidatura". Il ministro degli esteri italiano Di Maio parla di "amplissimo consenso di tutti i Paesi" e "anche la Turchia è d'accordo in linea di principio".

Gli uomini asserragliati nell'acciaieria Azovstal di Mariupol "hanno perso le speranze e si preparano alla battaglia finale". Lo ha detto in conferenza stampa Kateryna, moglie di un soldato del Reggimento Azov, secondo quanto riportano i media ucraini, spiegando che i combattenti "sono pessimisti, perché non c'è quasi speranza di salvezza. Si stanno preparando per l'ultima battaglia perché non credono in una soluzione diplomatica". Per Vladimir Medinsky, capo della delegazione russa ai colloqui con Kiev, i combattenti del battaglione Azov non possono essere oggetto di "negoziati politici".

La Kalush Orchestra, che ha vinto ieri l'Eurovision song contest , ha diffuso il video del brano premiato, "Stefania", che è stato girato a Borodyanka, Irpin, Bucha e Gostomel, le città ucraine martoriate dall'occupazione delle forze russe. Il video è stato pubblicato sul canale YouTube della band, i cui membri ora affermano: "Come ogni ucraino siamo pronti a combattere, come possiamo e fino a quando possiamo".

