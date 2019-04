Migranti: divisi tra 4 stati quelli a bordo della Sea Eye

I 64 migranti della Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea Eye che si trovano da 11 giorni in acque internazionali senza un porto, saranno ridistribuiti tra Germania, Francia, Portogallo e Lussemburgo, secondo quanto annuncia il governo di Malta che "esprime apprezzamento per il ruolo centrale assunto dalla Commissione europea e dall'assistenza offerta dai quattro stati membri che sono intervenuti in queste circostanze".

La Valletta però sottolinea di "non poter continuare a sostenere questo fardello". Esulta Salvini: "Nessuno verrà in Italia, ottimo!".