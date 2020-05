Minneapolis: rilasciato giornalista della Cnn arrestato durante una diretta

Il giornalista afroamericano della Cnn Omar Jimenez è stato arrestato mentre riferiva in diretta dalle proteste a Minneapolis insieme alla sua troupe. Ma dopo qualche ora è stato rilasciato. Contro i manifestanti che hanno incendiato il commissariato, dove lavoravano gli agenti che hanno ucciso George Floyd soffocandolo, sono stati schierati 500 agenti della Guardia Nazionale. Intanto sono state ferite 7 persone in una sparatoria durante una protesta a Louisville, Kentucky, per l'uccisione a marzo di un'afroamericana, Breonna Taylor, 26 anni, nel corso di una perquisizione da parte di 3 agenti bianchi. Le tensioni stanno montando sull'onda di Minneapolis.