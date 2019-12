Morto Danny Aiello, l'italoamericano di Spike Lee. Aveva 86 anni

E' morto a 86 anni Danny Aiello, considerato l'italoamericano del cinema. Aiello aveva infatti interpretato il ruolo (non protagonista) in film come 'Fa' la cosa giusta' di Spike Lee per il quale fu nominato ai Premi Oscar 1990 e 'C'era una volta in America' di Sergio Leone. L'attore ha lavorato anche con Madonna, interpreta infatti la parte del padre della cantane nel video della canzone 'Papa don't preach'.