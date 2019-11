Nasce la nuova Commissione Europea. Von Der Leyen, 'salvare Venezia'

Il Parlamento europeo in seduta plenaria vota oggi per il varo della nuova commissione Ue guidata da Ursula von der Leyen. La nuova presidente ha detto di avere formato "una equipe eccezionale" ed ha chiesto il sostegno dell'aula per dare "un nuovo inizio all'Europa".

Un accenno particolare è stato rivolto al tema del clima: "E' una questione esistenziale per l'Europa e per tutto il mondo e non potrebbe essere altrimenti. Vediamo Venezia sott'acqua, le foreste in Portogallo colpite da incendi, la siccità in Lituania; è successo anche in passato, ma non possiamo perdere neanche un secondo, dobbiamo lottare contro il cambiamento climatico".

Elogi della presidente al commissario Gentiloni: "Credo il lui". Da parte sua l'ex premier italiano si è dichiarato "moderatamente ottimista" sulle prossime sfide.