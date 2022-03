Nato: 'non cerchiamo conflitto, Putin fermi la guerra'

Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato, in conferenza stampa dalla base militare Lask, in Polonia ha detto: "In queste ore per la prima volta stiamo dispiegando le forze di risposta della Nato e truppe francesi sono in arrivo in Romania. Noi proteggeremo e difenderemo qualsiasi territorio della Nato. Siamo un'Alleanza difensiva. Non cerchiamo il conflitto con la Russia, che deve immediatamente fermare la guerra e tornare alla diplomazia". Ha poi aggiunto: "la guerra di Putin ha effetti su tutti e gli Alleati della Nato sono uniti".