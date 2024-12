Nel nord di Gaza si ferma l'ultimo ospedale funzionante

A Gaza l’ospedale Kamal Adwan è stato in parte incendiato dalle forze israeliane, dopo aver fatto evacuare personale e pazienti e averne arrestato il direttore. Si trattava dell'ultima struttura a Nord della Striscia ancora funzionante e ora sarebbe fuori servizio, secondo l'Oms. In un assalto a un edificio adiacente giovedì erano state uccise almeno 50 persone, secondo fonti di Gaza. Per l'Idf, l’ospedale è “una roccaforte terroristica”. Mentre è stata intercettato con nuovo sistema di difesa Usa un razzo sparato dagli Houthi dello Yemen su Israele: è la risposta al raid sull'aeroporto di Sana'a, capitale sotto il controllo del gruppo armato, dove in quel momento si trovava il direttore dell'Oms. Mossa che ha scatenato le proteste dell'Onu. A essere colpiti, ma informaticamente, gli aeroporti di Malpensa e Linate a Milano, finiti del mirino degli hacker filorussi conosciuti su Telegram come “NoName057”. I siti delle strutture sono andati in tilt, creando disagi per gli utenti. Hanno annunciato l'azione scrivendo sulla propria chat: “I russofobi italiani ricevono una meritata risposta informatica”, ed elencando la lista dei siti malfunzionanti, tra cui quello del Ministero degli Esteri.