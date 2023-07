Niger: in corso tentativo di golpe. Bazoum trattenuto nel palazzo presidenziale

Tentativo di colpo di stato, in Niger, ai danni del Presidente eletto Mohamed Bazoum. Dinamiche che ricordano i recenti fatti in Sudan. All'origine – da quanto si apprende – malumori in seno alla guardia presidenziale; i cui esponenti avrebbero trattenuto Bazoum, a seguito di “colloqui” falliti. Tensione alle stelle dopo l'ultimatum dell'esercito ai golpisti. Tentativo di golpe condannato da UE ed Unione Africana. Destabilizzazione che potrebbe incidere sul dossier immigrazione. Il Niger sarebbe infatti lo snodo di una pluralità di rotte, percorse da persone in fuga dai Paesi vicini.