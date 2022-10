Nobel Pace 2022 al dissidente Bialiatski e a due ong russa e ucraina

Il Nobel per la Pace 2022 è stato concesso all'attivista dissidente bielorusso Ales Bialiatski, e alle organizzazioni, una russa e una ucraina, Memorial e al Center for Civil Liberties in onore dell'"impegno in difesa dei diritti umani e del diritto di criticare il potere, di difesa dei diritti dei cittadini per i diritti dei cittadini e contro gli abusi di potere, per aver documentato crimini de guerra". Bialistski, di cui il Comitato per il Nobel ha chiesto alla Bielorussia la liberazione, è stato premiato per il suo lavoro con il Viasna Human Rights Centre of Belarus.