Nuove sanzioni del Consiglio Ue contro Teheran. Unione europea travolta dal Qatargate

Il consiglio Ue approva un nuovo giro di sanzioni a Teheran sia per le repressioni alle proteste pacifiche sia per il supporto alla Russia nella guerra in Ucraina. Proprio in Iran emesse altre 11 condanne a morte all'indirizzo di manifestanti. Ma secondo gli attivisti ce ne sarebbe un'ulteriore dozzina. Dal 16 settembre, quando sono iniziate le contestazioni, migliaia di arresti e due ragazzi di 23 anni giustiziati per “inimicizia contro Dio”, secondo la sharia islamica iraniana.

A Bruxelles intanto si lavora anche per elaborare il nono pacchetto di misure contro il Cremlino: “Speriamo di riuscirci entro questa settimana”, fa sapere l'Alto rappresentante per la politica estera Borrell. Durante il G7 virtuale di ieri diverse le richieste di Zelensky all'Occidente: carri armati moderni, artiglieria e armi a lungo raggio. Occidente che nel frattempo è alle prese con un “attacco alla democrazia europea”: così viene definito il Qatargate dalla presidente del Parlamento Ue Metsola. Ammonta a oltre un milione e mezzo di euro il totale delle banconote trovate dalla polizia belga nel corso delle perquisizioni alle abitazioni di Antonio Panzeri, ex europarlamentare, e dell'ex vicepresidente dell'Eurocamera Eva Kaili, entrambi agli arresti.

Quest'ultima, in mattinata è stata destituita dalla sua carica istituzionale con votazione del Parlamento europeo ed è stata trasferita nel carcere di Haren alla periferia di Bruxelles. Spunta intanto il nome dell'eurodeputato socialista Marc Tarabella tra quelli fatti nei primi interrogatori ai fermati. Mentre non è ancora apparsa alcuna notizia sull'inchiesta nelle tv e sui media di Doha.