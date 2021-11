Putin duro con l'Occidente per Bielorussia e Ucraina

Pesanti critiche del presidente russo Putin contro l'Occidente per la crisi dei migranti e la situazione in Ucraina. "I Paesi occidentali stanno usando la crisi migratoria al confine tra Bielorussia e Polonia come un nuovo motivo di tensione in una regione vicina a noi, per fare pressione su Minsk", ha detto, per poi aggiungere che bombardieri occidentali hanno volato a 20 km dalle frontiere russe, mentre si tenta di "aggravare" le tensioni in Ucraina fornendo armi a Kiev e con "provocazioni" come le esercitazioni militari nel Mar Nero.