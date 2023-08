Putin: "Intervento russo in Ucraina per fermare guerra di sterminio dell'Occidente"

Dopo le violente parole di Medvedev anche quelle di Putin. “L'intervento russo in Ucraina è stato motivato dal desiderio di fermare la guerra di sterminio intrapresa dall'Occidente”. Così il leader del Cremlino, collegato in videoconferenza con il summit dei Brics a Johannesburg. “La Russia – aggiunge – sostiene la gente che combatte per la sua cultura, tradizioni, lingua e futuro”. Prima di lui il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ha minacciato: “Kiev subirà una vergognosa sconfitta. Il suo Stato creato artificialmente sulle rovine dell'Unione Sovietica probabilmente scomparirà dalla mappa politica del mondo”. Dall'altra parte il presidente ucraino Zelensky non ha dubbi: “Garantiremo lo stato di diritto – afferma – e porremo fine all'occupazione della Crimea”. Dal Papa parole di preoccupazione: “La guerra è crudele – dice –, tanti bambini sono spariti”. Intanto i Brics – Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica – discutono strategie per diventare meno dipendenti dal dollaro. Pechino, con Xi, chiede un rapido ampliamento dell'organizzazione e “più sforzi per una governance globale più giusta e ragionevole”. E se da una parte Putin si dice pronto a rientrare nell'accordo sul grano, se saranno rimosse le restrizioni alle esportazioni russe, dall'altra Kiev denuncia che gli attacchi ai suoi porti hanno distrutto 270mila tonnellate di grano in un mese. Nella giornata di oggi un drone russo colpisce una scuola nella regione di Sumy, nell'Ucraina orientale, uccidendo almeno quattro persone. A sua volta l'Ucraina invia un velivolo senza pilota nella regione di Belgorod: tre i civili morti. “Gli attacchi nel territorio della Federazione – avverte Mosca – non saranno lasciati senza risposta”.