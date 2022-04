Putin: "Stiamo salvando le persone e assicurando la sicurezza della Russia"

"Quello che stiamo facendo è aiutare, salvare, le persone da una parte e dall'altra stiamo lavorando per assicurare la sicurezza della Russia". Putin lo ha detto visitando il Cosmodromo di Vostochny, nell'estremo oriente russo, dove ha incontrato anche il presidente bielorusso Lukashenko. "Ovviamente non avevamo scelta. Il principale obiettivo – ha aggiunto - è aiutare le persone nel Donbass che noi abbiamo riconosciuto, e lo dovevamo fare perché le autorità di Kiev, incoraggiate dall'Occidente, si rifiutavano di attuare gli accordi di Minsk per una risoluzione pacifica”.



E mentre i combattimenti infuriano, sull'onda della massiccia offensiva russa nell'est e nel sud dell'Ucraina, Zelensky ha ripetuto che se non ci sarà uno stop dell'Europa al gas russo, Putin non potrà essere fermato. Il Presidente Ucraino, che paventa anche il rischio dell'uso, da parte dei russi, di armi chimiche parlando al parlamento lituano ha detto che quasi ogni giorno vengono trovate nuove fosse comuni nei territori liberati dopo l'aggressione. Migliaia di vittime, centinaia di casi di brutali torture e stupri.