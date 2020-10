Record di contagi in Ucraina

In base ai dati aggiornati a questa mattina i nuovi casi confermati di conoronavirus in Ucraina sono 6.410. E' il più alto numero di nuove infezioni in un solo giorno dall'inizio della pandemia, nel paese. In crescita anche il numero dei ricoveri. Le istituzioni educative stanno progressivamente promuovendo le pratiche di distanziamento. Dall'inizio della pandemia in Ucraina 5.517 persone sono morte per complicazioni da COVID-19: 109 solo nelle ultime 24 ore. In totale quasi 300.000 i cittadini ucraini che si sono ammalati e la quarantena è stata estesa fino al nuovo anno. La polizia ora può anche intimare di indossare correttamente la mascherina: il Consiglio dei Ministri ha approvato una apposita legge. Chi la porta sul mento o senza coprire il naso rischia una multa di 170 grivnie (circa 5 euro) e in caso di infrazione ripetuta la multa sale a 255 grivnie. La guerra in Donbass potrebbe finire presto ma tutto dipende dalle posizioni che assumerà il Cremlino. Lo ha dichiarato il Presidente Zelensky oggi in Turchia. A Kiev intanto sono stati dislocati altri quattro punti di raccolta ed individuate 19 nuove località per un possibile sminamento umanitario.

Viktoria Polishchuk