Referendum, urne aperte per il secondo giorno. Biden: "sanzioni severe se avviene annessione"

Joe Biden ha assicurato che gli Stati Uniti e i suoi alleati imporranno nuove sanzioni economiche "rapide e severe alla Russia" se annetterà territori in Ucraina, nel quadro dei 'referendum' per cui si continua a votare nelle zone occupate fino al 27 settembre. "I referendum russi sono una farsa, un falso pretesto per tentare di annettere con la forza parti dell'Ucraina", ha ribadito il presidente americano.

Intanto in Ucraina, nelle autoproclamate repubbliche di Lugansk e di Donetsk, nel Donbass, e nelle regioni di Zaporizhzhia e di Kherson, tutte occupate dai russi, sono state aperte le urne per il secondo giorno delle votazioni per i referendum di adesione alla federazione russa. Il voto, ricorda l'agenzia Tass su Twitter, continueranno fino al 27 settembre. I Paesi del G7 invitano "tutti i Paesi a respingere inequivocabilmente questi referendum fittizi", "simulacri" che "non hanno né effetti né legittimità". Kiev denuncia che gruppi armati costringono le persone a votare nei territori occupati.

Continua la fuga dei coscritti dalla Russia. All'alba un missile russo colpisce un edificio a Zaporizhzhia facendo vittime.



L'Ungheria intende continuare a concedere i suoi visti Schengen ai cittadini russi, malgrado nell'Unione europea sia stata sospesa la facilitazione dei visti in conseguenza della guerra in Ucraina: lo afferma il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, in un'intervista all'agenzia russa Tass concessa a New York a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. "C'è una chiara metodologia su come emettere visti per i turisti provenienti da Paesi per i quali non c'è un accordo di facilitazione", ha detto il ministro ungherese, aggiungendo: "Non è stata presa alcuna decisione di smettere di concedere visti Schengen ai cittadini russi", ha concluso.