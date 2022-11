Ritiro russo da Kherson, gen. Bertolini: "Tra le ipotesi difficoltà tattiche, una concessione oppure un piano di inganno"

Come interpretare il ritiro delle truppe russe da Kherson? Per il generale Marco Bertolini, già comandante del Comando operativo di vertice interforze, le possibili interpretazioni sono tre. In primis, si potrebbe trattare di una questione tattica: la difficoltà di mantenere il collegamento con la riva destra del fiume Dnepr. Le truppe nella zona di Kherson, infatti, devono essere alimentate da un punto di vista logistico e tattico. Oppure, a livello politico, potrebbe esserci l'intenzione di offrire un'area all'Ucraina per l'apertura di "una qualche forma di negoziato". Ultima ma non ultima, spiega sempre Bertolini, la possibilità di un "piano di inganno: si dichiara una mossa tattica per poi sorprendere l'avversario con qualcosa che non si aspetta".

Nel video, l'analisi del generale Marco Bertolini (già Comandante COI)

