Russia agli Stati Uniti sui missili in Ucraina: "Oltrepasseranno la linea rossa, se prenderanno questa decisione"

E' il primo faccia a faccia tra i due leader dall'inizio della guerra in Ucraina: il presidente russo Vladimir Putin incontra l'omologo cinese Xi Jinping in Uzbekistan, in un meeting che rafforza la collaborazione tra le due potenze. Putin non risparmia un nuovo attacco all'occidente accusato di voler creare un mondo unipolare. E allo stesso tempo garantisce appoggio a Pechino sul principio dell'”unica Cina”, in chiara contrapposizione con le posizioni degli Stati Uniti su Taiwan. Una dichiarazione, questa, che ottiene il plauso di Xi Jinping. Il leader cinese ribadisce l'intenzione di apportare “stabilità ed energia positiva” nel mondo e a “fornire sostegno reciproco” insieme alla Russia su questioni che riguardano interessi comuni, anche economici.

Mentre in Ucraina i combattimenti continuano, la Russia manda un ulteriore monito agli Usa. Dal Ministero degli Esteri di Mosca avvertono che, se gli americani forniranno missili a lungo raggio a Kiev, “oltrepasseranno la linea rossa” entrando nel conflitto. A quel punto la Russia si dice pronta a “rispondere adeguatamente”. Sul campo di battaglia, fonti di Kiev parlano di un rafforzamento della difesa russa nel Lugansk, sottolineando però che la loro situazione sarebbe peggiorata. Evacuata una parte della città natale del presidente Zelensky, a sud, dopo l'inondazione generata dall'attacco russo a una diga. Nelle ore in cui la Banca europea per gli investimenti eroga all'Ucraina una prima tranche di 500 milioni di euro per sostenere il Paese arriva la visita a Kiev della presidente della Commissione Ue, Von der Leyen, che si sofferma sull'importanza di garantire aiuti militari.