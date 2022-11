Parlamento Europeo

"Russia stato sponsor del terrorismo": con una larga maggioranza di 494 voti Strasburgo prende posizione contro Mosca ma ci sono anche 58 contrari e 44 astenuti, tra cui gli europarlamentari del Movimento Cinque Stelle. Nella risoluzione, presentata dal gruppo dei “Conservatori e Riformisti”, si sottolinea che gli attacchi e le atrocità intenzionali delle forze russe, la distruzione delle infrastrutture civili e altre gravi violazioni del diritto internazionale e umanitario, sono atti di terrore e crimini di guerra. Dopo il voto il sito web dell'eurocamera è stato colpito un cyber attacco. Kiev intanto lancia l'allarme “freddo”: "Stiamo per affrontare il nostro inverno più duro" ha detto Andriy Yermak capo di gabinetto del presidente Zelensky, che chiede generatori di corrente per la capitale e altre città dell'Ucraina, vicine al collasso elettrico per i bombardamenti russi.

Tre le centrali nucleari da oggi scollegate dalla rete. Blackout a singhiozzo a Leopoli, Kharkiv e Kiev dove 3 civili sono i morti per l'ennesimo massiccio attacco. Abbattuti 51 dei 70 i missili da crociera lanciati da Mosca nelle ultime ore. Nella città di Vilnianska, vicino a Zaporizhzhia, colpito il reparto maternità di un ospedale: ucciso un neonato. A Kherson un bambino di 13 anni morto sotto i colpi dell'artiglieria russa. Washington ha intanto annunciato altri 400 milioni di dollari di aiuti militari a Kiev, su un totale di 19 miliardi dall'inizio dell'aggressione russa. Al via a Mosca il processo al dissidente Ilya Yashin, sostenitore di Alexei Nalvalny: rischia 15 anni di reclusione per aver criticato l'invasione dell'Ucraina. Intanto è stata prorogata la custodia cautelare in carcere fino al 10 maggio 2023.