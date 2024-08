Scambio di attacchi tra Mosca e Kiev: Ucraina sventa attacco missilistico sulla Capitale

Le forze armate ucraine hanno annunciato su Telegram di aver sventato all'alba un attacco missilistico russo diretto contro la Capitale. Secondo le autorità ucraine, è probabile che si tratti di "missili balistici nordcoreani di tipo KN-23".I missili sarebbero stati intercettati prima di centrare l'obiettivo. Droni d'attacco russi hanno inoltre preso di mira "quasi simultaneamente" la città, ma sono stati tutti "distrutti". Nella capitale "non sono state rilevate distruzioni" e non c'è notizia di vittime. In merito all'attacco di droni ucraini il ministero della Difesa russo afferma che sono stati intercettati e distrutti cinque droni ucraini, due nella regione di Belgorod, uno nella regione di Kursk e due nella regione di Rostov. "Durante la scorsa notte - si legge nella nota - il tentativo di attacco terroristico del regime di Kiev contro strutture nel territorio russo con l'uso di veicoli aerei senza pilota è stato sventato. Intanto prosegue l'offensiva ucraina a Kursk i vertici ucraini - il presidente Zelensky in primis - hanno più volte dichiarato che l'obiettivo dell'incursione non è quello di occupare parte del territorio russo ma di spingere Mosca a un processo negoziale più equo.