Segretario Generale COE: "I governi devono proteggere il ruolo essenziale dei giornalisti nelle democrazie, specialmente in tempi di crisi"

Il 3 maggio si celebra la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa. Nell'attesa, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejčinović Burić rimarca il ruolo decisivo dei giornalisti durante la crisi COVID-19 e una particolare responsabilità nel fornire al pubblico informazioni accurate e affidabili in tempo reale. "E' riferendo in modo responsabile – afferma – che i giornalisti possono anche aiutare a prevenire la diffusione del panico e ad evidenziare esempi positivi di solidarietà nella nostra società”. "I governi – aggiunge - affrontano sfide senza precedenti, ma la situazione non dovrebbe essere utilizzata per mettere a tacere i giornalisti o per ostacolare il loro lavoro".

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa esprime al contempo preoccupazione per le conclusioni contenute nella relazione annuale della piattaforma del Consiglio d'Europa, resa pubblica da 14 ONG internazionali, per rafforzare la protezione del giornalismo e la sicurezza degli operatori dell'informazione. Registrati 142 nuovi attacchi a giornalisti nel 2019 nei 47 stati membri dell'organismo di Strasburgo, tra cui 33 aggressioni fisiche; 17 nuovi casi di detenzione, 43 episodi di molestie e intimidazioni e due nuovi casi di impunità per omicidio.