Siria: Mosca, completato il ritiro forze curde

Il ritiro delle unità armate curde dalla zona di sicurezza nel nord-est della Siria, in conformità con gli accordi di Sochi, è stato completato in anticipo sul programma. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo Serghei Shoigu nel corso dei colloqui con la sua controparte armena David Tonoyan. Lo riporta la Tass.

"Turchia e Russia avevano fissato una scadenza per far lasciare la zona di sicurezza ai terroristi Ypg. Il tempo è scaduto. Stabiliremo attraverso i pattugliamenti congiunti se i terroristi si sono effettivamente ritirati o meno". Lo scrive su Twitter il capo della comunicazione della presidenza di Ankara, Fahrettin Altun, nella prima dichiarazione turca dopo la scadenza della tregua di 150 ore stabilita a Sochi. Secondo Mosca, il ritiro dei curdi è stato completato in tempo.