Siria: ong denuncia oltre 300 raid aerei israeliani

L'attenzione della comunità internazionale è puntata sulla Siria, dopo la caduta di Bashar al-Assad per mano dei ribelli e un nuovo assetto ancora incerto per il Paese. Uno scenario al momento imprevedibile, in cui si inseriscono le dinamiche di scontro tra Stati mediorientali, come Israele e Iran.

L'ong Osservatorio siriano per i diritti umani, con sede a Londra ma diffusa nel Paese, denuncia oltre 300 raid aerei dello Stato ebraico, in particolare su infrastrutture come aeroporti, radar, depositi di armi, centri di ricerca militare. “Il piano di Israele – sostiene la ong – è che la nuova Siria abbia a disposizione solo armi semplici”. Uno Stato depotenziato dal lato militare, quindi, secondo l'organizzazione. Non resta a guardare l'Iran: da Teheran nuova condanna verso Tel Aviv per aver “violato la legge”, in seguito all'incursione militare nella zona cuscinetto del Golan al confine con la Siria.

Il Paese “deve essere governato dai siriani”, ha affermato il presidente turco Erdogan in una conversazione con il Segretario generale della Nato. Interviene anche il segretario di Stato della Santa Sede, Parolin, che invoca un “regime il più possibile aperto e rispettoso di tutti”.