Spazio: partita la prima missione per deviare un asteroide

Partita Dart, prima missione per tentare di deviare un asteroide. Il lancio alle 7:21 italiane dalla base di Vandenberg in California con un razzo Falcon 9. Un viaggio di 10 milioni di chilometri, in 11 mesi, per colpire e deviare la traiettoria di un asteroide di 170 metri di diametro. Dart (Double Asteroid Redirection Test) sarà un banco di prova per valutare la capacità di deviare un asteroide potenzialmente pericoloso. A bordo c'è anche l'Italia con LiciaCube, un microsatellite che dovrà filmare l'impatto per valutarne la riuscita.