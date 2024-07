Tappi che non si staccano: al via l'obbligo Ue. Occhi puntati sull'Italia

Dalla giornata di oggi scatterà l'obbligo europeo per la vendita di contenitori di plastica con il “discusso” tappo che non si stacca.

Il cosiddetto: tappo solidale; così chiamato perché ne previene la dispersione nell'ambiente e progettato in modo tale che rimanga ben saldo ad un lembo, dovrebbe invogliare i consumatori al riciclaggio. Tale misura è parte della direttiva sulla plastica monouso (Sup) del 2019, con cui Bruxelles, tra le polemiche in Italia, ha già vietato dal 2021 di prodotti in plastica monouso, da piatti a posate, cannucce ecc...

Sono oltre 20 milioni i tappi e i coperchi di bottiglia rinvenuti in poco più di 30anni di pulizia delle spiagge di tutto il mondo ed è per questo che la tabella di marcia appena stipulata prevede che da luglio entrino in vigore i requisiti di progettazione per questi piccoli oggetti con lo scopo di essere meno d'impatto per l'ambiente.

Requisiti che riguardano le bottiglie di plastica ma anche gli “imballaggi compositi” come cartoni del latte o dei succhi di frutta, ma non i contenitori di vetro.

Gli Stati Ue dovrebbero riciclare fino al 90% di bottiglie monouso entro il 2029 e mentre la stretta entra in vigore in Europa, Roma resta un'osservata speciale a causa della violazione degli obblighi previsti dalla direttiva sulle norme di trasparenza del mercato unico. Bruxelles attende risposte entro fine luglio, oppure avanzerà sull'Iter legale.