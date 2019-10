Tensione ad Hong Kong: 51 feriti, 100 arresti

Tensione ad Hong Kong nel giorno delle celebrazioni per i 70 anni della Repubblica Popolare cinese. Scontri fra la polizia e gli attivisti pro-democrazia.

Un uomo è stato colpito al torace da un proiettile sparato da un agenti in Hoi Pa Street, a Tsuen Wan, ed è in condizioni critiche. Testimoni denunciano che il colpo è stato sparato da vicino e ad altezza uomo. I feriti sono in tutto 51.

La polizia è tornata a usare i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti, confiscati 'materiali sospetti e armi'. Cento persone sono state arrestate. Il governo di Hong Kong ha emesso l'allerta rossa ordinando l'evacuazione immediata del Parlamento.