Torna Earth Hour, l'appuntamento globale del WWF

Salvare il pianeta: non solo un sogno, ma un impegno che prende forma, attraverso un evento globale che culminerà questa sera con un’ora di buio per sensibilizzare opinione pubblica e governi sull’emergenza climatica e la necessità di tutelare natura e clima. E' l'Ora della Terra: alle 20.30 si spegneranno i principali monumenti di tutto il mondo e i cittadini potranno partecipare spegnendo le luci delle loro case.









Gesto simbolico ma di impatto, per un unico forte appello a governi, aziende e cittadini, affinché diventi realtà – spiega la presidente di WWF Italia - quella rivoluzione verde che fino ad oggi è stata solo nelle parole e negli annunci. In questa edizione – continua Donatella Bianchi - si chiede a tutti di ‘dar voce alla natura’, di pretendere che si dia il giusto valore al nostro capitale naturale che alla base della nostra salute, del nostro benessere, del nostro cibo, della nostra acqua, della nostra aria: in una parola della nostra vita”.

L'evento sarà on line, con la maratona di artisti sui canali web e social del WWF, e la consueta ora di buio per un futuro diverso. Roma spegnerà le luci del Colosseo, del Palazzo Senatorio e della Basilica di San Pietro, Verona la millenaria Arena e Firenze Palazzo Vecchio, Torre Arnolfo, Ponte Vecchio e Santa Maria del Fiore, Caserta la Reggia. Saranno spenti anche Quirinale, Palazzo Madama, Montecitorio e Palazzo Chigi, che manterrà sulla facciata il tricolore quale simbolo dei valori di unità, responsabilità e solidarietà. Più di 300 i comuni che hanno aderito all’iniziativa, a cui è stata conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica.