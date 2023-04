Trump arrestato per cospirazione: da Mar-a-Lago si difende, "Mio unico crimine è stato difendere l'America'

L'atteso arresto dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è consumato, e tra le accuse spicca quella di aver "cospirato per minare l'integrità delle presidenziali del 2016" comprando il silenzio della pornostar Stormy Daniels e dell'ex coniglietta di Playboy Karen McDougal nonchè quello di un portiere della Trump Tower che minacciava di rivelare un suo presunto figlio illegittimo.

Una storica udienza al tribunale di Manhattan su 34 capi di imputazione accompagnata da immagini eclatanti: Trump accompagnato in tribunale da un corteo di auto del Secret service, fan e oppositori a fronteggiarsi per ore davanti all'edificio. Subito dopo, la partenza per Mar-a-Lago, da dove, davanti ai suoi sostenitori, ha respinto le accuse: "L'unico crimine che ho commesso è stato difendere l'America da chi la vuole distruggere", ha detto.