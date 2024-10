Trump "show" a New York, Harris in lieve vantaggio secondo sondaggio Abc

“Kamala sei licenziata”: Donald Trump arringa i supporter al Madison Square Garden di New York e attacca a modo suo la rivale democratica alla Casa Bianca, incurante che la metropoli americana i repubblicani non la conquistano dai tempi di Ronald Reagan nel 1984. Accompagnato dalla moglie Melania, in una delle sue rare apparizioni in campagna elettorale, ha affermato che Kamala Harris è incompetente, porterà gli Stati Uniti nella terza guerra mondiale e ha l'intenzione di ripristinare la leva obbligatoria.

Trump ha promesso di deportare non solo i migranti illegali ma anche i membri delle gang criminali, appellandosi all'Alien Enemies Act del 1798. Sul palco a sostenere l'ex presidente anche Elon Musk. L'uomo più ricco del mondo, ceo di Tesla e Space X, ha chiesto l'appoggio degli elettori per fare in modo che la vittoria di Trump sia con ampio margine, preannunciando sorprese anche in alcuni Stati che nelle previsioni vengono assegnati ai democratici.

Intanto secondo l'ultimo sondaggio di Abc News e Ipsos, Kamala Harris, con il 49% dei consensi è in lieve vantaggio fra gli elettori registrati, mentre tra i probabili elettori il vantaggio sale a 51% contro il 47% di Trump. Tuttavia per molti analisti, considerando la legge elettorale americana, a fare la differenza sarà lo swing state della Pennsylvania, dove Trump sarebbe in lieve vantaggio.