Ucraina: 1.372 le vittime dall'inizio dell'epidemia

Ad oggi, 11 luglio, sono stati registrati in Ucraina 52.843 casi di infezione da coronavirus. 800 i contagi nelle ultime 24 ore. Circa la metà dei pazienti sono già stati ricoverati, con una media di 21 giorni in ospedale. In totale il COVID-19 ha causato la morte di 1.372 ucraini, e 43 medici sono deceduti a causa delle complicazioni. La maggior parte dei Paesi europei non ha consentito l'ingresso agli ucraini a causa della pandemia da coronavirus. In ogni caso alcuni Stati stanno aprendo gradualmente i propri confini.

Questa settimana il Montenegro ha incluso l'Ucraina nella lista “verde”, non è necessario sottoporsi a test obbligatori per il coronavirus una volta arrivati in aeroporto. Comunque, in Ucraina, il Montenegro è nella lista “rossa”. Così, dopo una vacanza in quei luoghi, i turisti ucraini devono sottoporsi ad un periodo obbligatorio di osservazione di 14 giorni a casa. Nella notte di domenica, 5 luglio, 17 ucraini che erano arrivati in Grecia da Kiev sono stati trattenuti all'aeroporto di Atene. E' stato negato loro l'ingresso nel Paese durante il controllo dei passaporti, e sono stati posizionati in un luogo di confinamento per 3 notti. Solo grazie all'intervento di diplomatici ucraini hanno potuto fare ritorno a casa senza una nota di espulsione. Durante la pandemia il Ministro agli Esteri ha chiesto agli ucraini di verificare con attenzione le condizioni di accesso in ogni Paese del Mondo.

