Ucraina al ventesimo posto in termini di mortalità, ma a Capodanno intrattenimento fino alle 7 del mattino

La corrispondenza di Victoria Polishchuk

A più di un milione di ucraini è già stato diagnosticato il Coronavirus. Nelle ultime 24 ore, registrati 7.709 nuovi casi di COVID-19, molti di meno rispetto ai giorni precedenti, a fronte di un numero di test dimezzato a Natale. Di contro, molte più persone frequentano fiere, ristoranti e negozi. La notte del 1° gennaio, le strutture di intrattenimento potranno lavorare fino alle 7 del mattino. L'amministrazione del Presidente ha deciso di "non rovinare le vacanze" dei cittadini.

I voli con la Gran Bretagna non sono stati cancellati nonostante la scoperta di un nuovo ceppo del virus. Una rigorosa quarantena sarà introdotta dopo Natale sulla base del rito Orientale il 7 gennaio. Tuttavia, i medici restano scettici su tale piano, anche con dinamiche positive nelle statistiche. Al 24 dicembre, occupati il 40% dei posti letto ospedalieri per pazienti affetti da Coronavirus. Il sistema di test ucraino funziona passivamente, le persone in condizioni molto gravi che sono state curate a casa vengono trasferite solo all'ultimo momento in ospedale. Inoltre, soltanto un membro per famiglia fa il test, anche se tutti i componenti sono malati. L'Ucraina è al ventesimo posto in termini di mortalità da Coronavirus, insieme a Turchia e Cile.

La Banca Mondiale ha fornito un prestito di 300 milioni di dollari per il sostegno sociale all'Ucraina. Stando alle previsioni, la povertà in Ucraina potrebbe raggiungere il 23% nel prossimo futuro a causa della pandemia da COVID-19 e della perdita di reddito.

Dall'Ucraina Victoria Polishchuk