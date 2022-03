Ucraina: altra giornata di negoziati, il 24 marzo Consiglio straordinario Nato

Proseguono i negoziati tra Russia e Ucraina, ma la svolta sembra lontana. Mentre i bombardamenti proseguono in diverse zone del Paese, le delegazioni di Kiev e Mosca si sono incontrate di nuovo a distanza. Nelle scorse ore un portavoce del Cremlino aveva commentato il modo positivo il fatto che il confronto continuasse. Ma nel corso della giornata è arrivata la dichiarazione del presente russo Putin: “L'Ucraina – ha detto – non è seria nel voler trovare una soluzione mutualmente accettabile”.

Intanto, il presidente ucraino Zelensky, in un discorso online alla Joint Expeditionary Force si Londra, ammette che il Paese non potrà entrare nella Nato. “Abbiamo sentito per anni parlare di porte aperte – ha dichiarato – ma abbiamo anche sentito dire che non possiamo entrarci”. Zelensky è intervenuto anche con un discorso al Parlamento canadese in cui ha invitato a immedesimarsi nel popolo ucraino.



Sul fronte bellico, è stata una giornata di raid su Kiev – dove vigerà il coprifuoco per 36 ore - e in diverse città come Kharkiv e Mariupol. In quest'ultima sarebbero 350mila le persone bloccate; circa 2mila auto hanno potuto lasciare la zona con un corridoio umanitario. Sale a cinque il bilancio dei giornalisti uccisi: le ultime vittime sono un cameraman di Fox News e una cronista ucraina.

A livello economico, negative le borse europee. E se il Consiglio Ue ha adottato il quarto pacchetto di sanzioni contro la Russia, Mosca ha risposto con sanzioni verso personalità e leader come il presidente americano Biden, il Segretario di Stato Blinken e il premier canadese Trudeau. Includono misure come il blocco dell'ingresso in Russia e il congelamento di asset. Per il 24 marzo è stato annunciato un Consiglio straordinario della Nato sulla Russia.