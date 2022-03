Ucraina: attesa per oggi la ripresa dei negoziati

Nessuna tregua, nessun cessate il fuoco, i jet dell'esercito russo continuano a bombardare i centri abitati ucraini. Un attacco missilistico ha distrutto un sito di stoccaggio munizioni nella regione occidentale di Rivne. Nella parte orientale presa di mira una cittadina vicino Kharkiv, dove si registrano diverse vittime. A Kiev un edificio residenziale è stato colpito dai resti di un missile abbattuto dalla contraerea.

È intanto attesa per oggi la ripresa dei negoziati tra Russia e Ucraina . Il portavoce del Cremino Peskov spiega che "ci si aspetta che si svolgano su vari binari". Notizie positive dal teatro bombardato di Mariupol: sarebbero infatti 130 le persone che sono riuscite a salvarsi. “Per ogni bomba che cade in Ucraina – ha dichiarato il presidente Zelensky in collegamento con il parlamento tedesco - si alza un muro sempre più forte fra Kiev e l'Europa”. Sui negoziati in corso con la Russia, ha aggiunto, la priorità è la fine della guerra.

Preoccupa intanto il rischio carestia in molti paesi. Russia e Ucraina esportano oltre il 30% di frumento globalmente e l'80% dell'export globale passa per Odessa e l'Italia è uno dei principali acquirenti di frumento ucraino in Unione Europea.