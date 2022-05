Ucraina: escalation in Donbass, Russia apre alla ripresa negoziati

Gli Usa valutano l'invio di truppe a Kiev "per proteggere l' ambasciata americana". Mentre Mosca si dice pronta a riprendere i colloqui con l'Ucraina. "Solo Kiev ha il diritto di decidere il suo futuro", dice il presidente polacco Duda dopo le "voci in Europa secondo le quali l'Ucraina dovrebbe cedere ad alcune richieste di Putin". Il presidente russo riceve oggi Lukashenko. Escalation militare nel Donbass. Il Cremlino lancia l'attacco alla regione di Lugansk. La Francia gela Zelensky sull'ingresso nell'Ue: "Ci vorranno 15-20 anni". Il presidente ucraino sarà a Davos per il World Economic Forum. Con la guerra il numero di sfollati nel mondo supera i 100 milioni, dice l'Unhcr.









"Sono 29.200 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell' invasione" secondo l'esercito di Kiev secondo il quale "dopo 88 giorni di conflitto si registrano 204 caccia, 170 elicotteri e 476 droni abbattuti". Oltre 150 corpi sono stati trovati dal servizio d'emergenza ucraino sotto le macerie a Kharkiv dichiara il vice capo del servizio, Anatolii Torianyk, secondo il Kyiv Independent. Finora, "98 persone sono state tratte in salvo".