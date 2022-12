Ucraina, Guterres (Onu): "Nessun negoziato in vista"

Le sirene antiaereo suonano ancora una volta nella maggior parte delle regioni dell'Ucraina, a ricordare che la guerra non è finita e non c'è nessuna tregua in vista. Anche il segretario generale Onu Guterres ammette di non vedere alcuna prospettiva per i colloqui di pace tra Mosca e Kiev. Solo nelle ultime 24 ore i russi hanno bombardato per 70 volte la regione di Kherson: colpite sia la città che altri insediamenti, provocando sei feriti. Nella capitale e in altre 10 regioni è stata interrotta l'erogazione di corrente elettrica a seguito degli attacchi aerei russi. Stessa situazione a Shebekino, nella regione russa di Belgorod. Intanto Mosca annuncia per questa settimana e la prossima esercitazioni militari congiunte con la marina di Pechino. E il presidente Putin, a Minks per incontrare il collega bielorusso Lukashenko, parla di cooperazione economica e tecnico-militare, con la volontà di potenziare le capacità di difesa dei due Paesi.

Mentre l'Unione europea, dopo aver approvato il nono pacchetto di sanzioni contro la Russia, trova un accordo politico sul price cap per il gas, a 180 euro a megawattora, soglia estendibile anche ai mercati fuori borsa.

Spostandoci in Iran, la tensione rimane alta: il capo della magistratura ha chiesto di eseguire “senza indugio” le condanne “definitive” dei manifestanti: sono 11 le persone nel braccio della morte, sentenze emesse una settimana fa. Mentre fonti ufficiali di Teheran fanno sapere che quattro membri delle forze di sicurezza iraniane sono stati uccisi nel corso di un attacco “terroristico”.