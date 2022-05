Ucraina il giornalista riminese Mirco Paganelli a Leopoli per raccontare storie e vite segnate dalla guerra

In Ucraina per raccontare le storie e le esperienze dei cittadini in un Paese in guerra. Il giornalista riminese Mirco Paganelli è da poco arrivato a Leopoli per realizzare reportage dalle terre segnate dal conflitto. L'obiettivo è quello di descrivere una parte della guerra, raccogliendo le testimonianze della gente comune. Dopo la tappa di Leopoli, Paganelli, ora ospite di una Ong locale, si sposterà a Kiev e in altre aree dell'Ucraina.

Nel video, il racconto da Leopoli di Mirco Paganelli