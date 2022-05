Ucraina: pioggia di bombe su acciaieria 'È il cuore della guerra'

'Battaglie sanguinose' nell'acciaieria Azovstal vengono riferite dal Battaglione Azov che difende l'impianto di Mariupol. È 'il cuore della guerra', dice un consigliere del Ministro della difesa di Kiev alla Bbc, la sua difesa è la priorità numero uno per la leadership ucraina. Gli amministratori locali parlano di 'una pioggia di bombe', i russi già oltre la recinzione dello stabilimento, diventato 'un inferno'. Tutti gli sforzi sono concentrati sulla difesa del complesso industriale e per altre evacuazioni, ma la situazione è difficile. Nella notte sirene d'allarme antiaereo in tutto il Paese, Kiev riferisce di un nuovo bombardamento su Kramatorsk, mentre sostiene di aver ripreso il controllo di insediamenti intorno a Mykolaiv e Kherson.



Intanto le forze russe si sono esercitate a Kaliningrad, exclave russa tra Polonia e Lituania con accesso al mar Baltico, in attacchi simulati con missili capaci di trasportare testate nucleari. Le esercitazioni, con 'lanci elettronici' simulati di sistemi di missili balistici mobili Iskander, hanno coinvolto più di 100 militari.



Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un appello per la pace durante un discorso registrato alla Danimarca. "Lo stato russo non è pronto a fermare la guerra. Stanno sognando di catturare l'Ucraina e altri paesi europei. Ma i loro sogni non si avvereranno. Nessuno può dire per quanti giorni andrà avanti questa guerra. Ma credo che il nostro giorno della liberazione si avvicini". “Il modo in cui Putin ha definito la vittoria sin dall'inizio era conquistare l'Ucraina, marciare su Kiev e privare il Paese della sua sovranità. Chiaramente questo non è successo... Quello che è chiaro è che la Russia ha già perso”, ha invece detto la portavoce della Casa Bianca. Il New York Times rivela che l'intelligence Usa ha fornito informazioni che hanno aiutato Kiev a uccidere numerosi generali russi. L'Ucraina sostiene di averne eliminati circa 12.

Bruxelles, dal canto suo, propone le nuove sanzioni a Mosca, che prevedono fra l'altro l'embargo graduale sul petrolio, ma incassa il no dell'Ungheria. A Budapest non basta infatti nemmeno la possibilità di una proroga mirata dell'embargo fino a fine 2023, chiesta anche da Slovacchia e Bulgaria. Slitta così la decisione del Consiglio Ue sulle misure.