Urbi et Orbi, dal Papa un messaggio di speranza e un appello al mondo: "Vaccino sia per tutti"

Da Papa Francesco un messaggio di speranza durante la benedizione "Urbi et Orbi". L'emergenza sanitaria ha portato Papa Bergoglio a diffonderla a distanza, attraverso i media e in streaming web, dal Vaticano. Il Pontefice si è soffermato sulla cura per il Coronavirus. I vaccini, ha detto, sono "luci di speranza, se sono a disposizione di tutti". Il Papa ha poi invitato a guardare con fiducia al futuro, senza dimenticare le tante popolazioni che nel mondo stanno soffrendo a causa dei conflitti.





Nel video, alcuni estratti del messaggio, accompagnati da immagini di una Piazza San Pietro deserta.