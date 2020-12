Usa, oggi il collegio elettorale per l'elezione formale del presidente. Corte Suprema respinge il ricorso del Texas

Alla vigilia della riunione di oggi del collegio elettorale che sarà formalmente chiamato ad eleggere il presidente degli Stati Uniti, la Corte Suprema ha respinto il il ricorso del Texas, sostenuto dall'amministrazione Trump e da un'altra decina di Stati Usa, in cui si chiedeva di ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali americane del 3 novembre, che hanno dato la vittoria a Joe Biden. Il ricorso era stato presentato dal procuratore generale del Texas Ken Paxton ed era appoggiato dall'amministrazione Trump, da 18 Stati Usa e da oltre 100 membri repubblicani del Congresso. L'azione legale era contro le modifiche alle procedure di voto nelle ultime elezioni in Georgia, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, e si chiedeva di bloccare i voti del collegio elettorale in questi quattro Stati.