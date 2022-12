Zelensky: "In viaggio verso gli Stati Uniti per rafforzare la difesa ucraina"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in volo per Washington dove tra qualche ora incontrerà alla Casa Bianca Joe Biden e interverrà al Congresso statunitense. Lo riferiscono due fonti alla Cnn. Secondo il sito Axios, il leader ucraino interverrà al Congresso Usa per ringraziare dei miliardi di aiuti ricevuti ma anche per chiedere nuovi fondi e altre armi. Si tratta della prima visita di Zelensky a Washington dall'inizio dell'invasione della Russia. I due presidenti discuteranno "del nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev che include anche i missili Patriot" riferiscono fonti informate della visita alla Cnn



"Sono in viaggio verso gli Stati Uniti per rafforzare la resilienza e le capacità di difesa dell'Ucraina. - scrive in un tweet Zelensky - In particolare, il presidente degli Stati Uniti ed io discuteremo della cooperazione tra l'Ucraina e gli Stati Uniti. Terrò anche un discorso al Congresso e una serie di incontri bilaterali".