Zelensky: "Putin rifiuta tregua per Pasqua ortodossa". "Fino a 9mila corpi in una fossa comune"

In un nuovo messaggio al popolo, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rivelato che "sfortunatamente la Russia ha rifiutato la proposta di una tregua per la Pasqua" ortodossa, come auspicato ieri dallo stesso papa Francesco. "Questo - ha aggiunto - dimostra quanto i leader di questo Stato tengano in considerazione la fede cristiana". Durante un collegamento video con i leader del Fmi, Zelensky ha poi detto che l'Ucraina ha bisogno di miliardi di dollari al mese per affrontare le 'devastanti perdite economiche' inflitte dalla Russia. Su Twitter, poi, il presidente Usa, Joe Biden, ha definito una "vittoria storica per gli ucraini" la battaglia di Kiev. Rivolgendosi a Putin ha avvertito che "l'Occidente non si dividerà".

'Fino a 9.000 residenti di Mariupol potrebbero essere sepolti in una fossa comune a Manhush, una cittadina a 20 chilometri a ovest della città portuale ucraina assediata dalle forze di occupazione russe'. Lo sostiene l'amministrazione locale di Mariupol secondo la quale le immagini satellitari della fossa comune pubblicate da Maxar, suggeriscono che lì potrebbero essere sepolte dalle 3.000 alle 9.000 persone, riporta il Kyiv Independent. In totale, secondo le stime preliminari, fino a 22.000 residenti di Mariupol potrebbero essere già stati uccisi dall'inizio dell'offensiva russa.

"Mariupol è nostra!... La città è stata presa definitivamente e completamente". Lo ha annunciato ieri sera il capo della Cecenia, Ramzan Kadyrov, sul suo canale Telegram. "L'edificio amministrativo strategicamente importante dello stabilimento Azovstal è sotto controllo e tutto il territorio adiacente è stato sgomberato", ha aggiunto Kadyrov, spiegando che quel poco che resta dei nazionalisti ucraini "è stato bloccato sotto uno spesso strato di cemento e acciaio all'interno dell'impianto". "Noi capiamo che le forze ucraine continuano a tenere la loro posizione a Mariupol e c'è ogni ragione di credere che lo show del presidente Putin che abbiamo visto nelle ultime ore sia ancora disinformazione del loro trito e ritrito copione', ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato americano Price.