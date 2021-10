ACCORDO DI ASSOCIAZIONE Accordo UE: 'summit' a San Marino con Monaco e Andorra A fine mese la prossima tornata negoziale con l'Unione Europea

A San Marino la riunione di coordinamento con le delegazioni di Andorra e Monaco per l' Accordo di Associazione con l'Unione Europea. Prevista nell'ultima settimana di ottobre la prossima tornata negoziale. La speranza dei tre microstati è che che sia l'ultima da remoto per poi riprendere la trattativa in presenza. Le tre delegazioni hanno anche valutato l’opportunità di iniziative congiunte in sede negoziale e di una possibile estensione delle occasioni di collaborazione con i Paesi membri. San Marino, Monaco e Andorra d'accordo sulla prosecuzione dei contatti utilizzando il medesimo format tripartito, a rotazione, anche nei prossimi mesi.

In video le dichiarazioni di Gilles Tonelli, Consigliere speciale incaricato dei negoziati con l’Unione Europea per Monaco; Landry Riba Segretario di Stato agli Affari Europei – Capo Negoziatore per Andorra

ASCOLTA L'INTERVISTA DEL SEGRETARIO AGLI ESTERI LUCA BECCARI

VAI AL COMUNICATO STAMPA

