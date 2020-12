CORONAVIRUS Attesa per il nuovo Decreto a San Marino. Preannunciate limitazioni alla mobilità esterna e chiusure anticipate Il Segretario agli Esteri ieri sera ha anticipato alcune delle linee previste che mirano a raggiungere una situazione di conformità con l'Italia.

A San Marino prevista per oggi l'emanazione di un nuovo decreto che regoli orari di apertura e chiusura delle attività e mobilità verso l'esterno per il periodo natalizio. Intervenendo al Tg San Marino il Segretario agli Esteri ieri sera ha anticipato alcune delle linee previste che mirano a raggiungere una situazione di conformità con l'Italia.

Preannunciate limitazioni agli ingressi e alle uscite nel territorio sammarinese, ma rimane garantita la possibilità di spostarsi internamente. In vista anche misure specifiche per il capodanno per bar, ristoranti e esercizi commerciali, di cui si prevede la chiusura alle 18. Previste riduzioni di orario anche per il 24, 25 e 26 dicembre e per il periodo dell'epifania. Il Segretario si è detto fiducioso che le misure che verranno adottate potranno cambiare il contesto con l'Italia.

Da oggi infatti, fino al 6 gennaio, San Marino è stato inserito dalla Farnesina nell'elenco C dei Paesi per i quali è previsto l'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria se dal territorio si rientra in Italia. Le limitazioni non valgono per esigenze lavorative, assoluta urgenza ed esigenze di salute.



