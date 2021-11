Aumento aziende: DOMANI Motus Liberi sprona a valorizzare la tendenza

Aumento aziende: DOMANI Motus Liberi sprona a valorizzare la tendenza.

Aumentano le aziende in territorio così come le licenze: per DOMANI Motus Liberi un trend positivo da valorizzare: l'invito è a proseguire sulla strada della semplificazione burocratica e digitalizzazione dei servizi erogati dalla Pa, “perché – scrivono - il nostro sistema possa mostrarsi sempre più accogliente non solo nei confronti dei nuovi investitori ma anche per chi opera a San Marino da tanti anni con coraggio e successo”. Si guarda all'elaborazione di un primo progetto di legge, promosso dalla Segreteria di Stato per l'Industria e l'Artigianato e attualmente al vaglio delle forze politiche, per rendere meno complesso l’avvio di una società, cui farà presto seguito – fanno sapere - un intervento nel campo delle licenze. DML sprona e sostiene fortemente il Governo nel portare avanti la collaborazione con Amazon Web Services, “mirata alla promozione dell’innovazione in tutti i settori, oltre che nell'educazione alle competenze digitali con particolare riferimento alle tecnologie di archiviazione e condivisione dei dati in cloud, base – concludono - su cui fondare una San Marino moderna ed avanzata, appoggiandosi alle migliori tecnologie del momento”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: