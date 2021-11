DML: "Aumentano aziende e licenze: un trend positivo da valorizzare"

Tenuto conto del difficile momento che stiamo attraversando a livello globale, valutiamo in maniera estremamente positiva il dato diffuso dall'Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica relativo alle aziende sammarinesi per il periodo luglio - settembre 2021: continua infatti a crescere il numero di imprese che sceglie di insediarsi a San Marino. Un incremento di 88 aziende (+1,8%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, specialmente nei settori del commercio all’ingrosso e al dettaglio, istruzione, sanità e assistenza sociale, attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, attività immobiliari. Anche il numero di licenze rilasciate è stato in costante aumento da giugno a settembre 2021, con una media mensile di oltre 60 rilasci e con un incremento nel solo mese di agosto di oltre il 110%. Rileviamo inoltre un aumento delle importazioni ed esportazioni del 2021 rispetto al 2020 ed un amento del totale transazioni rilevate da circuito SMAC. Si tratta di numeri importanti, che mettono in luce un impegno costante e concreto dei nostri operatori che, nonostante quanto successo, non è mai venuto a mancare ed evidenzia una forte determinazione. Per questi motivi riteniamo fondamentale procedere sulla strada della semplificazione burocratica e digitalizzazione dei servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione, perché il nostro sistema possa mostrarsi sempre più accogliente non solo nei confronti dei nuovi investitori ma anche per chi opera a San Marino da tanti anni con coraggio e successo. Ecco perché sosteniamo l’operato della Segreteria Industria, Artigianato e Commercio nell’elaborazione di un primo progetto di legge, attualmente al vaglio delle forze politiche prima di procedere con il deposito che speriamo sia imminente, volto a rendere meno complessi l’avvio e la vita di una società, cui farà presto seguito, in quanto già in lavorazione, un intervento nel campo delle licenze. Allo stesso modo sproniamo e sosteniamo fortemente il Governo nel portare avanti l’importante collaborazione con Amazon Web Services (AWS), mirata alla promozione dell’innovazione in tutti i settori, oltre che nell'educazione alle competenze digitali con particolare riferimento alle tecnologie di archiviazione e condivisione dei dati in cloud, base su cui fondare una Repubblica di San Marino moderna ed avanzata, appoggiandosi alle migliori tecnologie del momento. Da sempre preferiamo la concretezza agli annunci roboanti: un lavoro meticoloso, portato spesso avanti sotto traccia e senza squilli di tromba, ma realmente intenzionato a condurre il Paese fuori dalla crisi. Un primo importante passo per rendere il 2022 l’anno nel quale le riforme entreranno a regime.

Il Presidente Lorenzo Forcellini Reffi