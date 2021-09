Beccari a Mosca: oggi l’incontro con il ministro della salute Michail Muraško Il Segretario di Stato ha visitato la sede dell'azienda farmaceutica nella quale viene prodotto lo Sputnik

Prosegue la visita ufficiale a Mosca del Segretario per gli Affari Esteri. In mattinata Beccari ha incontrato il Ministro della Salute, Michail Muraško, con il quale sono state approfondite le opportunità di scambio in ambito sanitario e di reciproco riconoscimento dei certificati vaccinali. Beccari ha anche avuto la possibilità di recarsi presso la sede della Generium Pharmaceutical, l’azienda farmaceutica russa dove viene prodotto il vaccino Sputnik V dove ha avuto l’opportunità di visitare sia il Centro di Ricerca e Sviluppo sia il Centro di produzione.

