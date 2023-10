SEGRETERIA FINANZE Bilancio dello Stato, Gatti: “I dati sono positivi, siamo in attivo” Il Rendiconto Finanziario 2022 chiude con un avanzo d’amministrazione di 38 milioni di euro e il bilancio economico – patrimoniale chiude con un avanzo di gestione di circa 15 milioni di euro

Alla richiesta di chiarezza che giunge da più parti (Repubblica Futura e Confederazione sammarinese del lavoro), la Segreteria alle Finanze risponde tornando sul valore dei dati diffusi al termine della missione dell'FMI: “Non sono frutto di una sua libera interpretazione – obietta - ma oggetto di verifica e analisi degli esperti del FMI. Non sono di parte, sono dati oggettivi".

“C'è attenzione su quelli che sono i conti pubblici - commenta il Segretario alle Finanze, Marco Gatti - e noi oggi possiamo contare sul fatto che il Fondo Monetario, nella sua visita che si è conclusa una settimana fa, ha certificato i dati di bilancio. Tra l'altro, abbiamo ricevuto i dati consuntivi del bilancio 2022 - sono proprio i dati definitivi - che attestano un ottimo stato di salute del bilancio dello Stato, perché chiude con un avanzo finanziario di 38 milioni e invece un avanzo di conto economico e patrimoniale di quasi 15 milioni; 14 milioni e 900mila per l'esattezza”.

Risultati positivi, che sembrano riconfermarsi anche per il 2023: “Il giudizio dell'FMI è positivo - prosegue Gatti - perché anche per il 2023 - ancorché il nostro bilancio previsionale sia un bilancio fatto con molta attenzione a quelle che sono le proiezioni, quindi giochiamo in difesa - i dati ci stanno dando ragione perché potremmo confermare i buoni risultati del 2022”. Questo è positivo, perché non sono bilanci estemporanei, ma sono dei bilanci che vanno in continuità: un buon 2021, un eccellente 2022 e contiamo di avere anche un eccellente 2023”.

Nel video, l'intervista al Segretario alle Finanze, Marco Gatti

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: