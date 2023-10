Report FMI, Merlini (Csdl): “Chi dice la verità sul bilancio dello Stato?”

Vuole chiarezza sui numeri del bilancio dello Stato il Segretario della Csdl, Enzo Merlini: “Per la Segreteria Finanze sarebbe in attivo di 7 milioni – dice -; per ammissione anche di un consigliere di maggioranza sarebbe invece passivo per 60; per il Fondo Monetario - così Merlini legge, dal report – le spese superano i ricavi per 40 milioni. Chi dice la verità?”, si chiede, mentre rileva come indubbia la necessità di consolidare il bilancio, con nuove entrate e razionalizzazione delle uscite.

Richiama la raccomandazione del Fondo a varare con urgenza la riforma Igr “che porterebbe 26 milioni di euro, con effetto a crescere negli anni”. Positiva la risposta che viene dall'FMI sul fronte cartolarizzazione: “a loro avviso – prosegue Merlini – lo Stato non dovrebbe mettere un soldo per coprire gli NPL, ma – dice – ancora le voci tra addetti ai lavori non paiono di questo avviso”. Critico invece sul sollecito rispetto al ricorso al lavoro interinale, per favorire lo sviluppo economico: “Solita litania – chiosa – ripetuta all'infinito”.