Bilancio, RF: “Confronto tardivo, a Consiglio avviato”. Libera: “Da Gatti, dichiarazioni prive di prospettiva” Fissato per domani il confronto con il Governo sul bilancio previsionale, dai due partiti di opposizioni riserve su contenuto e metodo; preoccupazioni sul “prestito ponte”

“Una finanziaria non adeguata ad affrontare e risolvere le problematiche del Paese” per Repubblica Futura, che contesta ancora una volta il metodo. “Il confronto – dice Nicola Renzi – proposto solo poche ore fa dal Segretario Gatti, pare essere un mero pro-forma, visto che si terrà a Consiglio già avviato. Forse, una strategia – prosegue - per evitare il confronto, oppure frutto di disorganizzazione e incapacità di trovare sintesi all'interno della maggioranza”. Torna poi sul prestito ponte: “Alla vigilia del presunto arrivo di 150 milioni dall'America – prosegue Renzi - che andranno ad ipotecare lo Stato, probabilmente per sempre, non è dato sapere se, con quale mandato e con quali termini legali il Segretario alle Finanze si sia preso la libertà di firmare un contratto del Genere”.

Marco Gatti nel mirino anche di Libera, che chiede di “distogliere lo sguardo dallo specchietto retrovisore e di guardare insieme al futuro del Paese. “Pronti a dare un contributo attivo – dicono, mentre al Segretario alle Finanze addebitano “dichiarazioni prive di prospettiva, sentite e risentite”. Chiedono di “concentrare le proprie energie nell'impostazione di un progetto Paese ad oggi assente”. E anche da Libera i timori sul "prestito ponte", nella richiesta a Gatti di “rivedere una scelta pericolosa, ragionando su alternative, nonché di rispettare l'impegno di supportare con liquidità fresca famiglie e imprese”.



