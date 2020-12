Libera a Marco Gatti: “Non e’ più il tempo delle scuse ma di soluzioni da #FAREinsieme”

Ci spiace constatare come l’analisi del primo bilancio previsionale di questo Governo che arriva dopo un anno di nulla assoluto a livello di provvedimenti strutturali e di sostegno ad una economia messa in ginocchio dalla crisi pandemica si apra con dichiarazioni stantie, sentite e risentite, assolutamente prive di prospettiva del Segretario Marco Gatti. Libera ricorda a Gatti che il partito a cui è’ convintamente iscritto ha governato il nostro Paese negli ultimi 30 anni, ha spalleggiato personaggi politici che bloccavano ispezioni nel sistema bancario e che perseguivano interessi particolari a discapito dell’interesse collettivo. Ricordiamo che la nostra forza politica per la prima volta ha fatto pagare, in via prioritaria, i responsabili dei dissesti bancari e vuole che i processi, in particolare Conto Mazzini, Caso Titoli e Tavolucci, vadano avanti, perché occorre dare risposte certe ai cittadini e individuare eventuali responsabilità. Per questo invitiamo il responsabile di Governo a concentrare le sue energie nell’impostazione di un progetto paese che e’ ad oggi completamente assente, di rivedere la scelta pericolosa del prestito ponte con il Delaware ragionando su alternative che Libera proporrà e che rispetti l’impegno (o la boutade?) di supportare con liquidità fresca famiglie e imprese. Con questi presupposti Libera, come sempre, e’ pronta a dare il suo contributo attivo in termini di proposte e idee per il futuro del Paese. Non vediamo l’ora di incontrare, per questo, il Segretario Gatti, nella giornata di domani, per iniziare tutti insieme a guardare avanti e distogliere per una volta lo sguardo dallo specchietto retrovisore anche perché continuando così potrebbero esserci spiacevoli sorprese.





Comunicato stampa

Libera