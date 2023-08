POLITICA SAMMARINESE Botta e risposta tra Canti e Selva. "Carta Canta" dice il Segretario; "Affermazioni false" replica l'ex direttore ff AASLP Al centro delle accuse i prezzi di fornitura del materiale per l'asfalto

Botta e risposta tra il Segretario al Territorio Stefano Canti e Valdimiro Selva, esponente di Libera ex direttore facente funzione dell’Azienda autonoma di Stato per i lavori pubblici sulla materia degli asfalti. Canti, in una nota stampa, chiede al partito di opposizione di unire le forze così da poter far luce sui “prezzi di acquisto del conglomerato bituminoso troppo alti (il cui contratto, lo ricordo, è stato sottoscritto dall’ex Direttore f.f. dell’AASLP e facente parte del Gruppo Consiliare di “LIBERA”) oppure capire il motivo per cui un membro del cda dell’AASLP (di nomina di “LIBERA”) ha mancato di dichiarare di essere socio dell’impresa a cui sono state aggiudicate le gare di appalto per le manutenzioni stradali”.

A stretto giro la replica di Selva che accusa Canti di dichiarare il falso. Rispondendo punto per punto alle accuse mosse dal Segretario al Territorio, Selva sottolinea che i contratti in oggetto sono stati firmati al rientro del Direttore titolare dal Presidente del Cda. In merito poi alla deliberazione da parte di un membro del cda di AASLP in quota a Libera, il membro in questione, ricostruisce Selva dopo un'analisi del suo operato, non ha partecipato ad alcuna decisione.

